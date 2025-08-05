Планшет Infinix XPAD 20 оценили в 12500 рублей

Компания Infinix выпустила на российский рынок планшет XPAD 20, который оценен в 12500, 14000 и 16000 рублей за конфигурации с 4/128, 6/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 11-дюймовым экраном IPS с разрешением 1200:1920 точек, кадровой частотой 90 Гц и защитой от синего света, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G88 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной быстрой зарядки, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, голосовым помощником Folax, слотом для SIM-карты и поддержкой сотовых сетей 4G LTE, а также серой, зеленой и фиолетовой расцветками.