Планшет Infinix XPAD GT оценен в 36 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила на российский рынок планшет XPAD GT, в основе которой лежит старенький, но еще довольно мощный 5-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 888. Новину также оснастили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, системой охлаждения VC с паровой камерой, 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880:1840 точек, максимальной яркостью 700 нит и кадровой частотой 144 Гц, акустикой с восемью динамиками и 3D-эффектом, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, а также 13-Мп основной и 9-Мп селфи-камерами. Цена планшета составляет 36 тысяч рублей.