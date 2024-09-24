Планшет Infinix Xpad оценили в 20 тысяч рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу планшет Xpad, международный дебют которого состоялся в прошлом месяце. Новинку оснастили 11-дюймовым экраном IPS с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой Mediatek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, четырьмя динамиками, предустановленной операционной системой Android 14, а также металлическим корпусом с габаритами 168,62:257,07:7,58 мм и массой 496 граммов. Вариант с модемом 4G LTE стоит 21 тысячу рублей, а версия только с Wi-Fi обойдется в 20 тысяч рублей.