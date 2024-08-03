Планшет Infinix Xpad показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные изображения планшета Infinix Xpad, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат выйдет в серой, голубой и золотистой расцветках. Новинку оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 точек и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки.

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