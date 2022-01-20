Планшет Lenovo 10w на Arm оценен в $330

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo 10w, которая базируется на восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 7c и работает под управлением операционной системы Windows 11. Новинка также характеризуется прочным корпусом, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10, защитным стеклом Gorilla Glass и резиновым ободком, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти eMMC, селфи-камерой разрешением 2 Мп и основной камерой на 8 Мп, комплектной съёмной клавиатурой, поддержкой стилуса (не входит в комплект), аккумулятором ёмкостью 30 Втч и симметричным разъемом USB Type-C. Планшет появится в продаже в апреле по цене 330 долларов.

Комментарии и отзывы Lenovo 10w
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