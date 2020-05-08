Планшет Lenovo Chromebook Duet появился в продаже

Компания Lenovo дала старт продажам планшета Chromebook Duet, который был представлен в начале года в рамках выставки CES 2020. Новинка характеризуется операционной системой Chrome OS, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60T и графикой ARM Mali-G72 MP3, 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, яркостью 400 кд/м2, 70% охватом цветового пространства NTSC, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти, 8 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, модулями беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2, стереофоническими динамиками, современным портом USB Type-C и поддержкой подсоединяемой клавиатуры. Цена планшета составляет 300 долларов.