Планшет Lenovo IdeaPad Duet 3 оценен в 350 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo IdeaPad Duet 3, которая превращается в ноутбук посредством комплектного чехла и съемной клавиатуры. Новинка также характеризуется корпусом толщиной всего 7,9 мм, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K, соотношением сторон 5:3, платформой Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 64, 128 или 256 флеш-памяти eMMC, предустановленной операционной системой Chrome OS, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, двумя разъемами USB 3.0 Gen 1 (Type-C), двумя стереодинамиками, 8-Мп тыльной и 5-Мп селфи-камерами, временем автономной работы до 12 часов и поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Устройство появится в продаже в мае по цене в 350 евро.