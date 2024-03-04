Планшет Lenovo Legion Tab получил 2,5K-экран

Компания Lenovo представила на международный рынок планшет Legion Tab, цена и дата начала продаж которого пока не раскрываются. Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью 500 нит, контрастностью 1500:1, 98% покрытием цветового пространства DCI-P3, кадровой частотой 144 Гц, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 68-Вт зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя интерфейсами USB Type-C, предустановленной ОС Android 13, металлическим корпусом с размерами 208.54:129.46:7.6 мм и массой 350 граммов.

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