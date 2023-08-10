Планшет Lenovo Legion Y700 2023 появился в продаже

Компания Lenovo дала старт китайским продажам планшета Legion Y700 2023, который стоит 330, 360 и 390 долларов за варианты с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка оснащается мощной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ОЗУ LPDDR5X, 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью 500 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, цельнометаллическим Unibody-корпусом толщиной 7,6 мм, массой 348 г, аккумулятором на 6550 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и поддержкой обратной проводной зарядки, а также двумя портами USB-C с поддержкой OTG.