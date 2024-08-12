Планшет Lenovo Legion Y700 2024 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования еще не представленного официально планшета Lenovo с кодовым обозначением TB321FU. Авторитетный инсайдер Digital Chat Station предполагает, что речь идет о компактной модели Legion Y700 2024. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2209 и 6509 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Пару недель назад был представлен планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025 с 12,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,9K и частотой обновления 144 Гц, процессором MediaTek Dimensity 8300, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 10200 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, металлическим корпусом, поддержкой стилуса, магнитной клавиатуры и подставки.