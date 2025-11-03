Планшет Lenovo Legion Y700 2026 получит топовый процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями об игровом планшете Lenovo Legion Y700 (2026), выход которого ожидается в первой половине 2026 года. Итак, грядущей новинке приписывают наличие 8,8-дюймового LCD-экрана с разрешением 3K, соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 165 Гц, топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, системы охлаждения с увеличенной площадью теплоотвода VC и батареи ёмкостью около 9000 мАч.

Напомним, что выпущенное весной прошлое поколение Lenovo Legion Y700 Gen 4 имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ LPDDR5X Ultra с пропускной способностью 9600 МТ/с, флеш-память UFS 4.1, 8,8-дюймовый LCD-экран с разрешением 3040:1904 пикселя, частотой обновления 165 Гц и яркостью до 600 нит, систему охлаждения с крупной охлаждающей камерой, АКБ ёмкостью 7600 мАч и корпус толщиной 6,99 мм и массой 340 грамм.