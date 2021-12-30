Планшет Lenovo Legion Y700 показали на фото

Компания Lenovo поделилась фотографиями планшета Lenovo Legion Y700, предварительный анонс которого состоялся неделю назад. Новинка характеризуется 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации дисплея 240 Гц, одинарной камерой, динамиками JBL, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, металлическим корпусом, а также производительным процессором Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2.84 ГГц и графическим адаптером Adreno 660. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion Y700
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