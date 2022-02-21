Планшет Lenovo Legion Y700 показали на живых фото

В сети появились качественные фотографии и подробности о планшете Legion Y700, официальный релиз которого состоится 28 февраля. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 870, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную оболочку ZUI 13 на основе Android 11, 8,8-дюймовый экран с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10, аккумулятор ёмкостью 6550 мАч, поддержку 45-Вт быстрой зарядки и мощным вибромотором. Также вместе с планшетом на презентации представят геймерский смартфон Legion Y90 и ноутбуки Legion Y7000P и Y9000P.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion Y700
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