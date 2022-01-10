Планшет Lenovo Legion Y700 получит SoC Snapdragon 870

Компания Lenovo поделилась подробностями о планшете Legion Y700, предварительный анонс которого состоялся в конце прошлого года. Итак, аппарат получит 8,8-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания до 240 Гц, мощной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, динамиками JBL c поддержкой Dolby Vision и Dolby Audio, одним интерфейсом USB-C, одинарной основной камерой, а также интересными программными функциями. Например, пользователь сможет поменять соотношение сторон в игре на 21:9. Выйдет ли планшет где-нибудь еще кроме Китая, пока не сообщается.