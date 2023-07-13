Планшет Lenovo Legion Y700 засветился на фото

В сети появились фотографии геймерского Android-планшета Lenovo Legion Y700, официальная презентация которого запланирован на 22 июля этого года. Итак, устройство оснастят 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 730, 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления изображения 144 Гц и довольно широкими рамками, металлическим корпусом, сдвоенной основной камерой в прямоугольном блоке со светодиодной вспышкой, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядки.