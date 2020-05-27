Планшет Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus оценен в 300 долларов

Компания Lenovo представила планшет SmartTab M10, который можно использовать в качестве смарт-дисплея в связке с комплектной док-станцией. Новинка характеризуется 10,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, стереодинамиками, чипом TDDI для дополнительной обработки касаний сенсорным слоем дисплея, платформой MediaTek Helio P22T с тактовой частотой 2,3 ГГц, 2 или 4 ГБ оперативной и 32, 64 и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, функцией разблокировки через сканирование лица, поддержкой Dolby Atmos, док станцией Smart Dock с двумя 3-Вт динамиками и тремя высокочувствительными микрофонами. Планшет появится в продаже в следующем месяце по цене в 300 долларов.

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