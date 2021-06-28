Планшет Lenovo Tab M7 оценен в 120 долларов

Компания Lenovo представила планшеты Tab M7 и Tab M8 нового поколения, цена на которые стартует со 120 евро. Младшую модель оснастили предустановленной ОС Android 11 Go Edition, однокристальными системами MediaTek MT8166 и MediaTek MT8766 с частотой 2,0 ГГц в зависимости от версии, 7-дюймовым экраном с разрешением 1024:600 пикселей и яркостью до 350 кд/м2, двумя камерами разрешением по 2 Мп, вариантами только с модулем Wi-Fi и модемом 4G/LTE, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.

Tab M8 характеризуется 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22T с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 5 Мп и 2 Мп камерами, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а также двумя фронтальными динамиками.

Комментарии и отзывы Lenovo Tab M7
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