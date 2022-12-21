Планшет Lenovo Tab M9 оценили в 160 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab M9, которая будет стоить на европейском рынке 160 евро. Новинку оснастили 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц (производительность 220 000 баллов в бенчмарке AnTuTu 9), 9-дюймовым экраном с низким разрешением 1340:800 пикселей, 3 или 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тыльной массой 344 грамма, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 4, слотом для карт памяти microSD и 3,5-мм гнездом для наушников.