Планшет Lenovo Tab P10 получил 8-ядерный процессор

Компания Lenovo представила планшет Tab M10, который появится в продаже только зимой этого года. Новинку оснастили 10,1 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, четырьмя громкоговорителями с поддержкой технологии Dolby Atmos, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, портом USB 2.0 Type-C, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 7000 мАч. Размеры устройства равны 242:167:7 мм, масса –440 граммам. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.