Планшет Lenovo Tab P11 Plus оценен в 300 евро

Сегодня компания Lenovo представила не только планшет Yoga Tab 11, но и более доступную модель Tab P11 Plus без откидной подставки. Новинка характеризуется 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2К, восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Helio G90T с тактовой частотой до 2.05 ГГц и графикой ARM Mali-G76 MP4, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, предустановленной ОС Android 11 и обложкой с интегрированной в нее клавиатурой и трекпадом. Планшет станет доступен для покупки в июле по цене в 300 евро.

Комментарии и отзывы Lenovo Tab P11 Plus
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