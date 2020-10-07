Планшет Lenovo Tab P11 получит SoC Snapdragon 660

В консоли Google Play обнаружились сведения о планшете Lenovo Tab P11 (номер модели TB-J606F) , выход которого ожидается в ближайшие недели. Устройство оснащается дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой. Напомним, что еще в августе китайский производитель выпустил довольно мощный планшет Tab P11 Pro, который получил качественный OLED-экран, четыре стереодинамика, производительную платформу Qualcomm Snapdragon 730G и 4 или 6 ГБ оперативной памяти.