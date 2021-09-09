Планшет Lenovo Tab P12 Pro получил OLED-экран

Компания Lenovo представила планшет Tab P12 Pro, который получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 870. Новинку также оснастили 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 5 Мп и 13 Мп, четырьмя громкоговорителями JBL, дактилоскопом в кнопке включения, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, стилусом, слотом для карт microSD, интерфейсом USB-C, предустановленной ОС Android 11, аккумулятором ёмкостью 10200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Базовая версия без 5G будет стоить в США 610 долларов, а вариант с 5G в Европе – 900 евро.