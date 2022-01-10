Планшет Lenovo Tab P12 Pro поступает в продажу

Компания Lenovo объявила о поступлении в продажу своего нового планшета Lenovo Tab P12 Pro за 630 долларов. Планшет был выпущен в Великобритании несколько месяцев назад и оснащен 12,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей.

Android-планшет Tab P12 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870 с 6 ГБ памяти LPDDR5 и 128 ГБ хранилища UFS 3.1. Кинематографический AMOLED-экран теперь можно положить в тонкий чехол или чехол для планшета. Lenovo Tab P12 Pro позволяет вам исследовать каскад цветов на 12,6-дюймовом AMOLED-дисплее Dolby Vision с разрешением 2K. Он достаточно яркий (до 600 нит) для просмотра на улице. Полноценный объемный звук теперь возможен на планшете с системой с четырьмя динамиками JBL по четырем аудиоканалам на Lenovo Tab P12 Pro. Наслаждайтесь кинематографическим звуком благодаря функциями Dolby Atmos и Lenovo Premium Audio.

Благодаря частоте обновления экрана 120 Гц Lenovo Tab P12 Pro обеспечивает плавное изображение в новейших играх. Lenovo Tab P12 Pro, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава и заключенный в двухцветный корпус, оснащен аккумулятором, работающим в течение всего дня.
Комментарии и отзывы Lenovo Tab P12 Pro
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