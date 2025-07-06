Планшет Lenovo Xiaoxin AI Tablet Pro GT показали на фото

Компания Lenovo опубликовала фотографии планшета Xiaoxin AI Tablet Pro GT, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Судя по снимкам, аппарат получит три расцветки, сдвоенную основную камеру, поддержку стилуса, поддержку технологий Dolby Vision и Dolby Atmos, а также легкий и тонкий корпус. Ранее сообщалось о высокой производительности и богатых возможностях искусственного интеллекта.

Напомним, что последней новинкой бренда стал Xiaoxin Tablet 11 2025 с 11-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти и корпусом толщиной 7,15 мм.

Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4 оценили в 455 долларов…
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Legion Y700 Gen 4, которая основана на топовой 3-…
Планшет Redmi Pad 2 показали на рендерах…
Профильное издание Ytechb опубликовало качественные изображения и характеристики планшета Redmi Pad, кото…
OnePlus готовит к релизу планшет Pad 3 Pro…
Судя по информации из сети, компания OnePlus явно готовится представить новый планшет — и, судя по всему,…
Huawei представила складной планшет-ноутбук MateBook Fold…
Вчера китайская компания Huawei представила ультратонкий складной ноутбук, который по толщине почти не ус…
Samsung представила планшет Galaxy Tab Active5 Pro…
Сегодня компания Samsung представила обновлённую версию своего защищённого планшета, который рассчитан на…
Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4 показали на пресс-рендерах …
Компания Lenovo опубликовала изображения планшета Lenovo Legion Y700 Gen 4, официальный релиз которого ож…
OPPO Pad 4 Pro признан самым мощным Android-планшетом…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных планшетов под управлением ОС …
Новый iPad Pro получит передовой дисплей от LG…
Информация достаточно надёжных инсайдеров указывает на то, что следующее поколение iPad Pro действительно…
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor