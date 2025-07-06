Планшет Lenovo Xiaoxin AI Tablet Pro GT показали на фото

Компания Lenovo опубликовала фотографии планшета Xiaoxin AI Tablet Pro GT, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Судя по снимкам, аппарат получит три расцветки, сдвоенную основную камеру, поддержку стилуса, поддержку технологий Dolby Vision и Dolby Atmos, а также легкий и тонкий корпус. Ранее сообщалось о высокой производительности и богатых возможностях искусственного интеллекта.

Напомним, что последней новинкой бренда стал Xiaoxin Tablet 11 2025 с 11-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флеш-памяти и корпусом толщиной 7,15 мм.