Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2024 получил новую версию

Компания Lenovo выпустила новую версию планшета Xiaoxin Pad 2024, которая получила 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Её цена составит 111 долларов. Ранее аппарат был доступен в варианте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной-памяти.

Планшет также оснащается 6-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с максимальной частотой 2,8 ГГц, оперативной памятью LPDDR4x, флэш-памятью UFS2.2, слотом для карты памяти micro SD, 11-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 400 нит, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, металлическим корпусом массой 465 грамм и толщиной 7,1 мм, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 7040 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью, четырьмя динамиками и поддержкой стилуса.