Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2024 получит тонкий корпус

Компания Lenovo опубликовала изображения и подробности о некоторых подробностях планшета Lenovo Xiaoxin Pad 2024, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят серой и фиолетовой расцветками, металлическим корпусом весом 465 граммов и толщиной 7,1 мм, 3,5-мм гнездом, поддержкой 20-Вт проводной быстрой зарядки, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, до 128 ГБ флеш-памяти UFS2.2, слотом для карты памяти Micro SD и предустановленной программной оболочкой Lenovo ZUI 15. Ориентировочная цена планшета пока не сообщается.