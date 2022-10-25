Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 оценен в $220

Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Xiaoxin Pad Plus 2023, которая вполне сможет конкурировать на домашнем китайском рынке с Redmi Pad. Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G99, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 7700 мАч, поддержкой 20-Вт зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и 3,5-мм гнездом для наушников.

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