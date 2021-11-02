Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 оценен в $580

Компания Lenovo пополнила ассортимент топовых планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 12.6, который работает под управлением фирменной оболочки ZUI 13 for Pad на основе ОС Android 11. Новинка характеризуется металлическим корпусом с фирменной двухцветной отделкой, размерами 285,61:184,53:5,63 мм, толщиной 565 граммов, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсом USB 3.1 Gen2 Type-C, дактилоскопом в кнопке включения, магнитным разъёмом для клавиатуры, магнитом для стилуса, 12,6-дюймовым AMOLED-экраном Samsung E4 с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой дискретизации прикосновения 360 Гц, пиковой яркостью 600 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10 + и Dolby Vision, процессором Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Также отметим наличие сдвоенной тыльной камеры разрешением 13 Мп и 5 Мп, 8-Мп селфи-камеры и датчика ToF, батареи ёмкостью 10200 мАч и поддержки проводной зарядки на 45 Вт (комплектный адаптер на 30 Вт). Для первых покупателей планшет будет стоить 578 долларов, стилус – 55 долларов, а клавиатура – 94 доллара.