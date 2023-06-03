Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 засветился в сети

Компания Lenovo поделилась порцией подробностей о планшете Xiaoxin Pad Pro 12.7, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 12,7-дюймовый дисплей с разрешением 2944:1840 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц и отсутствием мерцания, внушительной батареей ёмкостью 10200 мАч, временем автономной работы в режиме ожидания до 47 дней и цельнометаллический ультратонкий корпус.

Xiaoxin Pad Pro 2022 характеризуется процессорами Qualcomm Snapdragon 870 и MediaTek Kompanio 1300T в зависимости от версии, 11,2-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2560:1536 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 128 ГБ флеш-памяти, 13 Мп и 8 Мп камерами, а также аккумулятором ёмкостью 8200 мАч.

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