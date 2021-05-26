Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 оценен в $390

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 2021, который работает под управлением ОС Android 11. Новинка характеризуется цельнометаллическим корпусом толщиной 5,8 мм, массой 485 граммов, 11,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 420 кд/кв.м, контрастностью 800 000:1, частотой обновления 90 Гц, поддержкой DC Dimming, Dolby Vision и HDR10, поддержкой стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия, 6 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной селфи-камерой с модулем на 8 Мп и датчиком 3D ToF, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 13 Мп, дактилоскопическим сенсором, четырьмя громкоговорителями JBL, аккумулятором ёмкостью 8600 мАч и поддержкой быстрой зарядки QC 3.0. Планшет оценен в 465 долларов, но для первых покупателей он будет доступен за 390 долларов.