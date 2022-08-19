Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 оценен 325 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 2022, которая может угодить как фанатам чипсетов Qualcomm, так и MediaTek. Дело в том, что новинка получила две версии – одну на Snapdragon 870, а вторую на Kompanio 1300T. Первая версия также оснащается 8 ГБ против 6 ГБ у второй, (память LPDDR5 против LPDDR4X), поддержкой 68-Вт зарядки против 30 Вт, наличием дактилоскопического сенсора и адаптером Bluetooth версии 5.2 вместо 5.1.

Обе модели характеризуются 11,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1536 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 128 ГБ встроенной памяти, 13 Мп и 8 Мп камерами, батареей ёмкостью 8200 мАч, габаритами 263,7:167,7:6,8 мм и массой 480 граммов. Цена планшета составляет 325 долларов и 370 долларов соответственно.
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