Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 появился в продаже

Компания Lenovo дала старт китайским продажам планшета Xiaoxin Pad Pro 2022 в версии на платформе Qualcomm Snapdragon 870. Её цена составляет 365 долларов. Новинка также характеризуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, поддержкой 68-Вт зарядки, сканером отпечатков пальцев, адаптером Bluetooth 5.2, 11,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1536 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, 128 ГБ флеш-памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 8200 мАч, размерами 263,7:167,7:6,8 мм и массой 480 граммов.

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