Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro получил прошивку ZUI 12.5

Компания Lenovo объявила о выходе фирменной оболочке ZUI 12.5 на основе ОС Android 11 для планшетов Yoga Pad Pro, Xiaoxin Pad Pro 2021, Pad Plus, Pad Pro и Pad. Прошивка привносит функцию глобального горизонтального экрана, корзину для фотографий, вызов контекстного меню приложения и пр. Также отмечается улучшенная производительность и плавность работы системы.

Выпущенный в мае этого года Xiaoxin Pad Pro 2021 оснащается цельнометаллическим корпусом толщиной 5,8 мм, массой 485 граммов, 11,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 420 кд/кв.м, контрастностью 800 000:1, кадровой частотой 90 Гц, поддержкой DC Dimming, Dolby Vision и HDR10, поддержкой стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной фронтальной камерой с модулем на 8 Мп и датчиком 3D ToF, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, сканером отпечатков пальцев, четырьмя громкоговорителями JBL, батареей ёмкостью 8600 мАч и поддержкой быстрой зарядки QC 3.0.