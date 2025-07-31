Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet 12.1 получит 45-Вт зарядку

Компания Lenovo раскрыла характеристики планшета Xiaoxin Tablet 12.1, который будет официально представлен 6 августа. Итак, аппарат оснастят 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, пиковой яркостью 800 нит, кадровой частотой 90 Гц, покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, слотом для карты памяти TF вместимостью до 2 ТБ, а также металлическим корпусом толщиной 6,29 мм и массой 530 граммов. Цена планшета составит 165 или 195 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.