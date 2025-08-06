Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet Pro GT оценили в 165 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Xiaoxin Tablet 12.1, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6400 c тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинку также оснастили цельнометаллическим корпусом толщиной всего 6,29 мм и массой 530 граммов, 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц, максимальной яркостью 800 нит и поддержкой 4096 уровней чувствительности к нажатию, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки и слотом для карты памяти microSD вместимостью до 2 ТБ. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 165, 195 и 220 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.