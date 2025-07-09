Планшет Lenovo Xiaoxin Tablet Pro GT получит процессор Snapdragon 8 Gen 3

Компания Lenovo опубликовала качественные изображения и подробности о планшете Xiaoxin AI Tablet Pro GT, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 4-нанометровую однокристальную систему Quaclomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 750 и модемом 5G, 11,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3,2K и высокой кадровой частотой, корпус массой 458 граммов и толщиной 5,99 мм, сдвоенную основную камеру, а также белую, серую и серебристую расцветки корпуса.