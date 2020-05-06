Планшет Microsoft Surface Go 2 оценен в 400 долларов

Вслед за топовыми планшетами Surface Book 3 компания Microsoft представила более доступную модель Surface Go 2, которая выйдет 12 мая по цене от 400 до 880 долларов. Новинка характеризуется процессорами Intel Pentium 4415Y (Kaby Lake), Pentium 4425Y или Core m3-8100Y (Amber Lake), от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, от 64 ГБ памяти eMMC до SSD вместимостью 256 ГБ, версиями с Wi-Fi или с Wi-Fi и LTE, 10,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1280 пикселей, портом USB-C, фирменным коннектором Surface, слотом для карт памяти microSDXC и поддержкой аксессуаров от первого поколения Surface Go.