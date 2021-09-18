Планшет Microsoft Surface Go 3 получит поддержку Wi-Fi 6 В сети появились подробные параметры планшета Microsoft Surface Go 3, официальный релиз которого состоится 22 сентября. Итак, новинку оснастят 2-ядерными 4-поточными чипами Intel Pentium или Core i3-10100Y в зависимости от версии, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти eMMC, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ, 10,5-дюймовым экраном PixelSense с разрешением Full HD, соотношением сторон 3:2 и контрастностью 1500:1, встроенной графикой Intel UHD Graphics 615, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, основной камерой разрешением 8 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, стереофоническими динамиками, слотом microSD, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, акселерометром, гироскопом, магнитометром, датчиком освещённости, размерами 245:175:8,3 мм и массой 640 граммов. В сети появились подробные параметры планшета Microsoft Surface Go 3, официальный релиз которого состоится 22 сентября. Итак, новинку оснастят 2-ядерными 4-поточными чипами Intel Pentium или Core i3-10100Y в зависимости от версии, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти eMMC, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ, 10,5-дюймовым экраном PixelSense с разрешением Full HD, соотношением сторон 3:2 и контрастностью 1500:1, встроенной графикой Intel UHD Graphics 615, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, основной камерой разрешением 8 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, стереофоническими динамиками, слотом microSD, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, акселерометром, гироскопом, магнитометром, датчиком освещённости, размерами 245:175:8,3 мм и массой 640 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:36 . Продукт - Microsoft Surface Go 3 Комментарии и отзывы Microsoft Surface Go 3

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