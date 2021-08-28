Планшет Microsoft Surface Go 3 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Microsoft Surface Go 3, который еще не был представлен официально. Аппарат проходит под кодовым названием OEMAL. В бенчмарке были протестированы две версии на чипах Intel Amber Lake Y: двухъядерные Pentium Gold 6500Y и Core i3-10100Y с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 615, поддержкой многопоточности, TDP в 5 Вт, а также тактовыми частотами от 1,1 до 3,4 ГГц и от 1,3 до 3,9 ГГц соответственно.

Также сообщается 4 ГБ оперативной памяти в младшей модели, 8 ГБ ОЗУ в старшей и предустановленной 64-разрядной ОС Windows 10 Pro. Официальный релиз Surface Go 3 может состояться в октябре на презентации Microsoft. Там же могут показать складной смартфонов Microsoft Surface Duo 2 и ноутбук Microsoft Surface Book 4.
Комментарии и отзывы Microsoft Surface Go 3
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