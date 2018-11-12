Планшет Microsoft Surface Go с модемом LTE оценен в $680

Этим летом компания Microsoft представила планшет Surface Go, который получил версии с модемом сотовой связи и без. И если цена и дата выхода последнего были известны сразу, то планшет с модемом LTE обзавелся такими подробностями только сейчас. Итак, аппарат появится в продаже 20 ноября по цене 680 долларов. Получается, что за один модуль пользователям придется заплатить на 130 долларов больше.

Напомним, что планшет оснащается 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1800:1200 пикселей и соотношением сторон 3:2, процессором Intel Pentium Gold 4415Y 4-8 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом 128-256 ГБ, слотом для карт microSD и портом USB Type-C, а также предустановленной ОС Windows 10 с возможностью бесплатно переключить её на Windows 10 Home.