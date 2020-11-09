Планшет Microsoft Surface Pro 8 появился на eBay

Несколько дней назад на eBay обнаружился прототип планшета Microsoft Surface Pro 8, который еще не был представлен официально. Вскоре устройство было куплено пользователем Unreliable_noob, который не преминул рассказать общественности о новинке. Итак, аппарат оснащается процессором Intel Core i7-1165G7 11-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. По словам владельца планшета, ёмкость батареи была увеличена, что повысило время автономной работы устройства. А вот интерфейс Thunderbolt 3 в планшете так и не появился. Впрочем, речь идет о прототипе, который наверняка сильно отличается от грядущего коммерческого образца, выход которого ожидается в следующем году.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Pro 8
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