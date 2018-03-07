Планшет Microsoft Surface Pro LTE Advanced появился в массовой продаже

Корпорация Microsoft начала массовые продажи гибридного планшета Surface Pro with LTE Advanced, который ранее был доступен только для корпоративных клиентов. Аппарат оснащен 12,3-дюймовым дисплеем IPS PixelSense с разрешением 2736:1824 пикселей, процессорами Intel Kaby Lake (вплоть до чипа Core i7), до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, 8 Мп и 5 Мп камерами, а также адаптерами Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Версия LTE Advanced отличается поддержкой работы в мобильных сетях четвёртого поколения LTE Advanced. В устройстве применён модем Cat. 9 со скоростью загрузки данных до 450 Мбит/с. Конфигурация с процессором Intel Core i5, 4 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем ёмкостью 128 ГБ оценена в 1150 долларов, а версия с тем же процессором, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ обойдется в 1450 долларов.