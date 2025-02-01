Планшет Microsoft Surface Pro for Business оценен в 1500 долларов

Компания Microsoft пополнила ассортимент планшетов моделью Surface Pro for Business, которая основана на чипах Intel Core Ultra 5 236V, Ultra 5 238V, Ultra 7 266V и 7 268V с поддержкой блока для искусственного интеллекта (NPU) с производительностью до 48 TOPS и фирменным графическим адаптером Arc Graphics.

Новинку также оснастили 16 или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, 13-дюймовым дисплеем OLED или LCD с разрешением 2880:1920 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью 600 нит, фронтальной камерой с разрешением 1440p, тыльной камерой на 10 Мп, 2-Вт стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, двумя студийными микрофонами, двумя интерфейсами USB-C (USB4/Thunderbolt 4), портом Surface Connect и портом клавиатуры Surface Pro Keyboard, модулями TPM 2.0, BitLocker, Microsoft Pluton, Windows Hello и NFC, а также корпусом из анодированного алюминия массой 872 грамма. Планшет станет доступен для покупки 18 февраля по цене от 1500 долларов.