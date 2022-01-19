Планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition оценен в $55

Компания Xiaomi выпустила под брендом MIJIA графический планшет LCD Smal Blackboard Storage Edition, который отличается от предшественника встроенной памятью. Теперь пользователи смогут сохранять написанное или нарисованное благодаря 121 МБ флеш-памяти. Новинка также характеризуется 13,5-дюймовым ЖК-дисплеем, созданным по технологии электромагнитной индукции и распознающим до 2048 степеней нажатия, пассивной (не нужно заряжать) беспроводной электромагнитной ручкой с ходом пера 0,7 мм, возможностью сопряжения и синхронизации с планшетом или смартфоном для письма в режиме реального времени, поддержкой Bluetooth 5.0, аккумулятором ёмкостью 1000 мАч и разъёмом USB-C.