Планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition оценен в $55

Компания Xiaomi выпустила под брендом MIJIA графический планшет LCD Smal Blackboard Storage Edition, который отличается от предшественника встроенной памятью. Теперь пользователи смогут сохранять написанное или нарисованное благодаря 121 МБ флеш-памяти. Новинка также характеризуется 13,5-дюймовым ЖК-дисплеем, созданным по технологии электромагнитной индукции и распознающим до 2048 степеней нажатия, пассивной (не нужно заряжать) беспроводной электромагнитной ручкой с ходом пера 0,7 мм, возможностью сопряжения и синхронизации с планшетом или смартфоном для письма в режиме реального времени, поддержкой Bluetooth 5.0, аккумулятором ёмкостью 1000 мАч и разъёмом USB-C.

Комментарии и отзывы Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition
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