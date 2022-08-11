Планшет Moto Tab G62 получит 2K-экран

На сайте магазина магазине Flipkart обнаружилась страница с изображением и характеристиками планшета Moto Tab G62, официальный релиз которого запланирован на 17 августа. Итак, аппарат оснастят 10,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, одиночной тыльной камерой, металлическим корпусом с тонкими рамками, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, батареей ёмкостью 7700 мАч, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, опциальным модемом LTE, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой стилуса и предустановленной операционной системой Android 12. Ориентировочная цена планшета составляет 190 долларов.