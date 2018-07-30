Планшетный компьютер NEC VersaPro VU получит 10,1-дюймовый экран и 4 Гб ОЗУ

Компания NEC готовит к выпуску новый планшетный 10,1-дюймовый компьютер VersaPro VU с разрешением 1920 на 1200 точек. Основой устройства станет платформа Intel Gemini Lake и 4 Гбайт ОЗУ. Также будут две камеры: фронтальная на основе 2-мегапиксельного сенсора и тыльная с 5-мегапиксельным датчиком. Сообщается, что время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 13 часов. В качестве ОС выступит Windows 10. Поддерживается управление при помощи специального пера, чувствительного к силе нажатия. Габариты составляют: 262 * 179 * 10,6 мм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.1. О дате выхода и стоимости аппарата пока не сообщается.