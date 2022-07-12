Планшет Nokia T10 получил 8-дюймовый экран

Компания HMD Global пополнила ассортимент планшетов моделью Nokia T10, которая появится в продаже в августе по цене от 160 евро. Новинку оснастили операционной системой Android 12, 8-дюймовым экраном с разрешением 1280:800 пикселей, селфи-камерой разрешением 2 Мп, основной 8-Мп камерой с автофокусом, восьмиядерной платформой Unisoc T606 с графикой Mali-G57 MP1, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, стереофоническими динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиоразъемом, поддержкой сотовой связи 4G/LTE, аккумулятором ёмкостью 5250 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и портом USB Type-C.