Планшет Nokia T20 вышел в Индии

Месяц спустя, после глобального анонса планшет Nokia T20 прибыл в Индию, в базовой конфигурации.

Nokia T20 поставляется в единственном цвете Ocean Blue, планшет доступен с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ только с Wi-Fi за 15 499 индийских рупий и топовой моделью 4 ГБ ОЗУ 64 ГБ с LTE за 18 499 индийских рупий. Первые продажи начнутся уже завтра через Flipkart.

Nokia T20 оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD +, аккумулятором на 8 200 мАч и чипсетом Unisoc Tiger T610. Он может похвастаться 5-мегапиксельной камерой для селфи, а также задним модулем на 8 мегапикселей. Среди других примечательных особенностей - разъем для наушников, поддержка пространственного звука OZO и степень защиты от брызг IP52.
Комментарии и отзывы Nokia T20
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