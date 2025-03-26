Планшет OPPO Pad 4 Pro получит 13,2-дюймовый экран

Компания OPPO продолжает публиковать материалы о флагманском планшете OPPO Pad 4 Pro, официальная презентация которого состоится 10 апреля в Китае. Итак, аппарат оснастят 13,2-дюймовым экраном с разрешением 3,4K, максимальной яркостью 900 нит, низким уровнем вредного синего света и отсутствием мерцания. Ранее производитель подтвердил наличие 3-нанометровой 8-ядерной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite c тактовой частотой 4,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, одинарной основной камеры, бежевой, черной и серебристой расцветок, комплектных стилуса и клавиатуры, а также версий с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

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