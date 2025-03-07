Планшет OPPO Pad 4 Pro получит увеличенный экран

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском планшете OPPO Pad 4 Pro, официальный релиз которого ожидается в апреле вместе с топовым смартфоном OPPO Find X8 Ultra. Итак, аппарат получит полноценную, а не урезанную как в OPPO Find N5, версию процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite и увеличенный 13,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3.4K и кадровой частотой 120 Гц или 144 Гц).

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице OPPO Pad 3 Pro оснащается 12,1-дюймовым экраном с разрешением 3000:2120 точек, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 900 нит, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 9510 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки и восемью динамиками,